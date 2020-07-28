Туроператоры Удмуртии сформировали четыре вида туров под условия программы кешбэка

ИЖЕВСК, 28 июля. /ТАСС/. Туроператоры Удмуртии подготовили четыре пакета туров под условия программы кешбэка, включая промышленный, культурно-познавательный, гастрономический и этнический туризм, а также семейный сказочный тур. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Предложения от пяти дней и более Удмуртия раньше не формировала, у нас большой популярностью пользовались так называемые туры выходного дня. Поэтому с учетом новых условий разработаны абсолютно новые туристические предложения. Туроператоры-участники в Удмуртии сформировали туристические пакеты по четырем направлениям. Это промышленный, культурно-познавательный, гастрономический и этнический туризм, а также семейный сказочный тур", - приводит слова министра экономики Удмуртии Михаила Тумина пресс-служба.

В этно-гастрономический тур вошли такие точки посещения, как архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай", музей-усадьба Петра Чайковского, деревня Старые Быги Шарканского района - первая столица финно-угорского мира и усадьба Тол Бабая. Культурно-познавательный тур включает в себя города Ижевск, Сарапул и Воткинск. Акцент будет сделан на музее-усадьбе Петра Чайковского. Культурно-познавательный тур с 1 августа на продажу выставит международный туристический холдинг Tui.

В промышленный тур вошли предприятия "Ижсталь", "Аксион", "Шаркан-трикотаж", Воткинский пищекомбинат, с сентября к ним добавится Сарапульский ликероводочный завод. Семейный сказочный тур включает в себя посещение усадьбы Тол Бабая, резиденции Бабы Яги, дома Лопшо Педуня, Театра кукол и этно-комплекса "Живица".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей.