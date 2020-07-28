Дегтярев призвал не провоцировать полицию во время несогласованных акций в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ведут себя корректно, следя за соблюдением порядка на несогласованных акциях в Хабаровске в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев в интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отметил, что ситуация "вызывает осторожный оптимизм", а действия "приезжих организованных провокаторов" своевременно пресекаются.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе с 11 июля. При этом там осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения: люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания.

"Я считаю, что это грамотная позиция правоохранительных органов. Я очень надеюсь, что полицию не будут провоцировать на крайние действия. Пока то, что я вижу, вселяет осторожный оптимизм. Надо встретиться с как можно большим количеством жителей края. Работы очень много, это колоссальная ответственность перед народом, перед президентом. На нас, на край смотрит вся страна", - ответил Дегтярев на вопрос, считает ли он "отказ от разгона несанкционированных мероприятий" проявлением гибкости.

По мнению врио губернатора, сейчас на "народном движении", которое сначала было стихийным, "паразитируют приезжие организованные провокаторы". По его словам, план противодействия есть, правоохранительные органы следят за соблюдением порядка и пресекают провокации.

"Полиция ведет себя корректно. Но не надо забывать, что эти акции не санкционированы, они проходят в период ограничений в связи с пандемией. Органы госбезопасности тоже работают. Они способны вычислить каждого провокатора, кто прибыл в наш город", - добавил Дегтярев.