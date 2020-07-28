Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 4 августа

СУХУМ, 28 июля. /ТАСС/. Введенные из-за коронавируса ограничения на въезд в Абхазию продлены до 4 августа. Соответствующее постановление президента республики Аслана Бжании опубликовано во вторник на официальном сайте главы республики.

"Ограничить до 4 августа 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, машинистов грузовых поездов, однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам", - говорится в распоряжении президента.

В то же время отменена норма, при которой однократно въезжающие в республику к проживающим в Абхазии родственникам иностранцы и лица без гражданства должны предъявлять документ, выданный медицинским учреждением Российской Федерации не позднее трех календарных дней до въезда и подтверждающий у них отсутствие коронавирусной инфекции.

С 22 июля в республике выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлено 63 случая заражения, из них 37 человек выздоровели, двое умерли, девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, остальные находятся дома на самоизоляции.