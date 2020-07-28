Бани Кировской области могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 50%

ТАСС, 28 июля. Председатель правительства Кировской области Александр Чурин внес изменения в постановление о введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области. Согласно тексту документа, который опубликован на сайте правительства региона, в области разрешается работа бань и саун при условии заполнения не более 50% от их вместимости.

"До отмены режима повышенной готовности, введенного указом губернатора Кировской области <...>, деятельность бань, саун осуществляется <…> при обеспечении непревышения количества посетителей, которые могут одновременно находиться в помещениях бани (сауны), более 50% от вместимости бани (сауны), при соблюдении рекомендаций по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в тексте постановления.

При этом изменения продлевают запрет на деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, фитнес-центров до 10 августа включительно.

Документ также разрешает деятельность летних кафе, уличных веранд и террас стационарных объектов общественного питания на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района и Малмыжского района. Согласно предыдущей редакции документа, ранее подобные объекты могли работать на территории Уржумского и Яранского районов области.

По данным министерства здравоохранения Кировской области, в регионе на 28 июля выявлено 4 680 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 115 человек после выздоровления, общее количество выздоровевших составляет 3 765 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерло 68 пациентов с коронавирусом.