Число сотрудников администрации Ялты, заразившихся коронавирусом, возросло до 20

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Более 20 человек из администрации Ялты в Крыму заразились новой коронавирусной инфекцией, сотрудники переведены на удаленную работу. Об этом сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Более 20 человек в ялтинской администрации заболели коронавирусом. Поэтому все на дистанционной работе", - сказал он.

Информация о том, что заражен один из сотрудников администрации Ялты, появилась 13 июля. Сообщалось, что контактировавшие с ним ждут результаты тестов, в администрации введен строгий масочный режим и отменены все совещания.

21 июля мэр Ялты Иван Имгрунт сообщил, что коронавирус подтвержден у восьми сотрудников городской администрации и двух местных депутатов.

Всего в Крыму зарегистрировано более 1,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.