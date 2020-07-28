В США профсоюз из 1,7 млн учителей пригрозил забастовкой в случае поспешного открытия школ

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Второй по величине профсоюз преподавателей США пригрозил устроить забастовку, если школы в стране откроются уже в начале осени, на чем настаивает президент Дональд Трамп. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Американской федерации учителей (АФУ), объединяющей в своих рядах 1,7 млн человек.

"Во имя безопасности учащихся стачки можно использовать только тогда, когда иного выхода нет. Школьные округа торопятся успеть к осени, а администрация Трампа оказывает на них давление с тем, чтобы они открылись, несмотря на недостаточность мер в связи с [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19. АФУ использует все имеющиеся в ее распоряжении средства и инструменты для борьбы с планами небезопасного открытия школ, включая поддержку забастовок на местном уровне и на уровне штатов", - предупредило профобъединение.

Его руководство напомнило о том, что количество случаев заражения коронавирусом снова растет в 40 из 50 штатов страны. В число жертв пандемии входят более 200 членов АФУ. По оценке профсоюза, каждой американской школе потребуется в среднем $1,2 млн ($2,3 тыс. на каждого учащегося), чтобы начать учебный год в срок при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США готовят рекомендации об открытии учебных заведений страны. Президент Трамп критиковал систему дистанционного обучения, называя ее ужасной. Он неоднократно подчеркивал необходимость открыть школы осенью.