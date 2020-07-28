Ульяновские учителя смогут претендовать на квартиру за победу во всероссийских конкурсах

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Учителя Ульяновской области смогут претендовать на единовременную денежную выплату 2,3 млн рублей на покупку квартиры при победе во всероссийских и международных конкурсах, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области.

"С 2021 года предполагается предоставление единовременной денежной выплаты в размере 2,3 млн рублей на приобретение жилого помещения педагогическим работникам - победителям всероссийских конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России", всероссийского конкурса профессионального мастерства работников профессиональной сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", а также победителю международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Competition", - пояснили в пресс-службе.

За последние 15 лет победу в подобных конкурсах одержали четыре педагога. В 2005 году обладателем "Малого пеликана" стала учитель математики Ирина Ломакина (Рыбалко), в 2006 году "Хрустальный пеликан" получила учитель русского языка и литературы Екатерина Уба, в 2017 году - учитель русского языка и литературы Анастасия Мингачева, а в 2019 году представитель Ульяновской области Павел Яковлев стал призером 45-го международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Competition, получив медальон за профессионализм.

"Отмеченные в законе конкурсы являются самыми значимыми и престижными в педагогическом сообществе. Мы уверены, что финансовое поощрение их победителей, достойно представивших наш регион на всероссийском и международном уровнях, позволит предотвратить отток специалистов из Ульяновской области. Такие педагоги - единичный, "штучный товар", - цитирует пресс-служба председателя соцкомитета областного парламента Сергея Шерстнева.