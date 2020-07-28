Детский омбудсмен обратится в мэрию Москвы для защиты детей от падения из окон

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская направит обращение в столичную мэрию с просьбой ускорить введение обязательной практики по установке окон с запорными устройствами на жилые помещения. Об этом она сообщила ТАСС.

"Я планирую обратиться в Московскую мэрию, чтобы ускорить введение практики по обязательной установке окон с запорными устройствами на жилые помещения. Я думаю, что это поможет решить проблему. Так как с начала этого года уже более 30 детей выпало из окон в столице", - сказала Ярославская.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что два охранника жилого комплекса на западе Москвы спасли жизнь семилетнему мальчику, который выпал из окна седьмого этажа.

"Я слежу за ситуацией, которая произошла на западе Москвы. На данный момент ребенок находится в реанимации, в тяжелом состоянии, обстоятельства произошедшего выясняются", - сказала Ярославская.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, в ближайшее время сотрудники соцзащиты навестят семью и поговорят с родителями ребенка.

"По имеющейся информации, сейчас ребенок в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время сотрудники соцзащиты навестят семью и поговорят с родителями ребенка. Ранее семья в органах соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась", - уточнили в ведомстве.