В финал конкурса по развитию экотуризма в России вышли 34 проекта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Конкурсная комиссия Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России под председательством специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова объявила финалистов, ими стали 34 команды. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Задача конкурса - разработка комплексных решений по созданию и развитию кластеров экологического туризма. Они должны стать центрами устойчивого развития регионов, где, благодаря туристам и созданию всей необходимой инфраструктуры, будет развиваться малый и средний бизнес, появятся новые рабочие места. Поэтому при выборе проектов кроме качества подготовки заявки мы учитывали три составляющие: туристический потенциал, экологическую составляющую и командное взаимодействие", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

На следующем этапе команды примут участие в акселерационной программе, а затем презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств. В результате будут созданы экономически обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях. Завершится конкурс 16 октября, когда конкурсная комиссия объявит десять территорий-победителей.

"Участников акселератора ждет насыщенная программа с участием первоклассных экспертов, которые помогут подготовить качественные проекты комплексного развития территорий. Из этих проектов конкурсная комиссия уже осенью выберет десять победителей, которые получат необходимую поддержку для реализации своих идей. Надеюсь, что уже в следующем году первые из таких кластеров смогут принять посетителей", - цитирует пресс-служба генерального директора АСИ Светлану Чупшеву.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Федерального агентства по туризму РФ. В числе основных задач - поддержка проектов развития особо охраняемых природных территорий.