Аттракционы и кинотеатры в Ярославской области возобновляют работу с 29 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Аттракционы и кинотеатры начнут работать в Ярославской области с 29 июля, также в среду в регионе возобновится деятельность секций и кружков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"С 29 июля возобновляем работу аттракционов, кинотеатров, секций и кружков", - написал Миронов.

Интервалы между киносеансами должны составлять не менее 30 минут, кинозалы должны проветриваться и дезинфицироваться. Зрители должны находиться на расстоянии не менее метра, члены семьи смогут сидеть вместе.

На аттракционы должна быть организована обязательная бесконтактная продажа билетов, посетители будут самостоятельно проходить через автоматические валидаторы. Аттракцион может быть заполнен посетителями только на четверть, в индивидуальных кабинах необходимо проводить дезинфекцию.

Также с определенными ограничениями возобновляется работа кружков и секций. На занятиях допустимо не более 12 человек - максимум один на 4 кв. метра. Контакты между группами должны быть исключены, перерывы между занятиями будут составлять не менее 20 минут.

В Ярославской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 5 916 человек. Общее количество выздоровевших - 5 234. Умерли 25 человека. За прошедшие сутки в области выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией.