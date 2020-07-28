В аэропорту Уфы прибывающих с Юга России будут выборочно тестировать на коронавирус

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Выборочный тест на коронавирус будут брать в аэропорту Уфы у прибывающих из южных курортов России, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы Башкирии во вторник.

"С 28 июля по решению оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан пассажиры, прилетающие в Уфу с южных курортов России, в особенности с Краснодарского края, будут выборочно проходить в аэропорту тестирование на COVID-19", - говорится в сообщении.

Первыми после принятия данного решения проверку на коронавирусную инфекцию прошли более 200 пассажиров рейса из Сочи. В зоне прилета работали пять медицинских бригад по забору анализов. В летнем сезоне из аэропорта "Уфа" в южные регионы страны выполняются 38 рейсов в неделю, полеты осуществляют 11 авиакомпаний. "Планируется, что до конца августа авиаперелетами на черноморские курорты воспользуются более 65 тыс. жителей республики", - добавили в пресс-службе.

Проведение тестов на коронавирус в уфимском аэропорту было прекращено с 1 июня, когда была разрешена работа торговых центров, музеев и библиотек, и было отменено обязательное требование о двухнедельной самоизоляции для прибывающих из Москвы и других регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Во вторник число зараженных коронавирусной инфекцией в республике достигло 6 640, из них выздоровели 4 948 человек, умерли 22. Частичный карантин действует в четырех больницах.