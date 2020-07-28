Минкомсвязь обновила график вывозных авиарейсов до 10 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график спецрейсов из разных стран на период до 10 августа. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для информирования о возможности россиян вернуться домой из-за рубежа.

Всего, по данным министерства, запланировано 23 рейса. В частности, 29 июля состоятся рейсы Ларнака - Москва, Ереван - Новосибирск. На следующий день, 30 июля, запланированы рейсы Душанбе - Москва, Тегеран - Москва, Рим - Москва, Кишинев - Москва, Ереван - Минеральные Воды и Ош - Москва.

31 июля будут выполнены рейсы Аликанте - Москва и Дубай - Москва. 1 августа состоятся рейсы Ницца - Москва, Ош - Новосибирск, Сеул - Владивосток и Ереван - Москва, а на следующий день, 2 августа, рейсы Токио - Владивосток, Ереван - Москва, Ларнака - Москва. На 3 августа намечены рейсы Гоа - Москва, Бангкок - Москва, Майами - Москва, а на 4 августа рейс Пхукет - Москва.

8 августа планируется выполнить рейс Ереван - Москва, а на 10 августа запланирован рейс Лос-Анджелес - Москва.

Из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.