Онищенко призвал россиян воздержаться от туристических поездок за рубеж, включая Турцию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Поездка россиян на отдых за границу может привести к повышению уровня коллективного стресса, поэтому пока от таких поездок лучше воздержаться, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"По всем формальным признакам <...> она [Турция] открыта, но я вам не советую туда ехать", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По мнению Онищенко, большинство россиян испытывали стресс во время периода самоизоляции из-за ограничений для профилактики распространения коронавируса нового типа, это состояние может возобновиться по возвращении с отдыха. "Давайте в своей привычной среде вернемся к своему биоритму, трудовому ритму", - посоветовал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. По словам вице-премьера РФ Татьяной Голиковой, сообщение будет возобновлено с Турцией, Великобританией и Танзанией.