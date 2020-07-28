Онищенко считает, что второй волны коронавируса в России не будет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что повторной вспышки заражения коронавирусной инфекцией в России не будет. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"О новом эпидемическом развитии или пандемическом развитии коронавируса говорят - этого не будет, - сказал он. - Коронавирус не такой мобильный с точки зрения прорыва популяционного иммунитета".

Онищенко добавил, что необходимость тотальной вакцинации россиян отсутствует. "А вот от гриппа нам привиться надо. Каждый год новый он у нас, и вакцину мы делаем против нового гриппа", - сказал он.

Ранее бывший главный санитарный врач сообщил агентству, что коронавирус может циркулировать внутри России предстоящей осенью и зимой наряду с прочими возбудителями острых респираторных заболеваний, но не более того, так как высокий популяционный иммунитет уже сформирован.