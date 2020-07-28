Поисковики установили сведения о 24 советских воинских захоронениях на западе Чехии

ПРАГА, 28 июля. /ТАСС/. Сведения о 24 советских захоронениях периода Второй мировой войны в Пльзеньском крае на западе Чешской Республики (ЧР) были установлены в последнее время в результате кропотливой архивно-исследовательской работы и внесены в "Каталог российских (советских) воинских захоронений на территории Пльзеньского края". Его презентация состоялась во вторник в Русском центре Западночешского университета города Пльзень. Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы при посольстве РФ в Чехии Алексей Трякин.

На презентации присутствовали руководители края и города Пльзень, представители ветеранских и общественных организаций, российские дипломаты.

"В Русском центре Западночешского университета города Пльзень прошла презентация каталога, выпущенного представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы при посольстве РФ в ЧР в тесном сотрудничестве и при финансовом участии администрации Пльзеньского края, - подчеркнул Трякин. - В результате проведенной совместно [с чешскими партнерами] архивно-исследовательской работы удалось установить сведения о 24 ранее неучтенных советских воинских захоронениях".

Ранее, как отметил Трякин, имелись сведения о находящихся в Пльзеньском крае пяти российских воинских захоронениях периода Первой мировой войны и 59 советских воинских захоронениях периода Второй мировой войны. По итогам исследовательской работы было установлено и учтено 83 захоронения периода Второй мировой войны, в которых погребены останки 265 воинов. Каталог содержит подробное описание всех памятных мест.

В каталоге, кроме прочего, содержатся сведения о восьми погибших на территории края советских партизанах, имена шести из которых установлены. Во время Второй мировой войны в западном регионе Чехии, освобожденном в мае 1945 года союзниками по Антигитлеровской коалиции, активно действовали партизанские отряды, в составе которых находилось много граждан СССР.

"Борьба [с нацистами] началась задолго до освобождения края союзниками", - уточнил Трякин.

В ходе церемонии презентации каталога, как сказал он, за большой личный вклад в увековечение памяти павших советских воинов медалью министра обороны РФ "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" был награжден сотрудник администрации Пльзеньского края Милан Йенчик.