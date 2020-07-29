В Норильске начинаются полевые исследования последствий разлива топлива

ТАСС, 29 июля. Полевые исследования состояния наземных экосистем начинаются в среду в Норильске на месте разлива топлива в рамках большой научной экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя СО РАН и заместитель научного руководителя экспедиции Сергей Сверчков.

"На полевые работы выезжают 32 человека, а если считать тех, кто занимается экспедицией в Академгородке, то [участвовать будут] значительно больше. Экспедиция будет останавливаться для взятия проб в более чем 20 местах по всему маршруту движения топлива: на месте, где произошел разлив, на реке, озере, за озером. Мы также постараемся взять пробы в устье реки, в месте впадения в Карское море", - сказал Сверчков.

Он также отметил, что полевой отряд экспедиции берет с собой оборудование для проведения анализов на месте. В зависимости от их результатов маршрут может быть изменен. Полевой отряд разбит на специализированные группы: по наземным экосистемам, гидробиологии, донным осадкам, био- и зооразнообразию и многолетнемерзлым грунтам.

"Будут брать пробы воздуха, воды, грунта, растительности, насекомых. На озеро Пясино везут даже плот, который будет использован, чтобы брать пробы донных отложений. Также будет проходить космический мониторинг возможных экологических последствий аварии с помощью космоснимков и компьютерного моделирования", - добавил Сверчков.

Об экспедиции на Таймыр

Как ранее сообщал ТАСС, Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) впервые за последние годы отправляет на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию, которая проведет масштабное изучение территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе. Опорными точками экспедиции станут бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарное, также будут изучены озера Пясино и Лама.

Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав войдут ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН, которые изучат масштабные изменения, происходившие в регионе.