Вильфанд назвал безопасные часы для принятия солнечных ванн на курортах России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Солнце менее агрессивно до 11 часов утра и после 14 часов дня. Именно это время следует выбирать для принятия солнечных ванн на курортах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Лучше загорать до 11 часов и после 13:00, а лучше вообще после 14:00. В полуденные часы лучше прятаться в большой тени, чтобы ультрафиолетовое излучение не достигало кожи человека", - сказал собеседник агентства

По словам Вильфанда, именно в эти часы индекс ультрафиолетового излучения менее опасен для человека.

Двадцать седьмого июля Вильфанд сообщил, что опасный уровень ультрафиолетового излучения прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Республике Адыгея и в Забайкалье в ближайшие три дня. В эти дни следует избегать длительного нахождения на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов.

Об индексе ультрафиолетового излучения

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе, равном или превышающем 3, необходимо применять защитные средства от солнца.