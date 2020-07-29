Байден заявил, что пока не сдавал тест на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джозеф Байден, уже обеспечивший свое выдвижение официальным кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 3 ноября, пока не проходил тестирование на коронавирус. Как сообщила во вторник телекомпания CNN , об этом Байден сообщил во время беседы с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Нет, не сдал", - ответил он на вопрос о том, сдал ли он тест на коронавирус.

В конце мая в интервью телекомпании CNN он заявлял, что не подвергался тестированию, поскольку у него не было симптомов заболевания и он соблюдает рекомендации медицинских экспертов.

77-летний Джозеф Байден после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. По подсчетам газеты The New York Times, он уже заручился поддержкой 2 627 делегатов предстоящего съезда. Для выдвижения кандидатом на пост президента в первом туре голосования необходим 1 991 голос делегатов.

Национальный комитет Демократической партии первоначально планировал съезд в Милуоки (штат Висконсин) на середину июля, однако из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом по всей стране съезд, на котором ожидалось до 50 тыс. делегатов и гостей, перенесли на 17-20 августа. В середине июля представители национального комитета оповестили членов партии о том, что голосование и основная часть мероприятий пройдут в дистанционном формате. Число аккредитованных журналистов будет сокращено до минимума. Пока неясно, сколько именно посетителей и журналистов будут допущены к участию, но не исключено, что их будет в общей сложности 1-1,5 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано около 4,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 148,2 тыс. человек.