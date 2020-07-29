Глава РФПИ сравнил создание в России вакцины от коронавируса с запуском первого спутника

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что разработка в РФ вакцины от нового коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом. Его слова приводятся в материале, размещенном во вторник на сайте американского телеканала CNN.

"Как сообщили CNN российские официальные лица, они работают над тем, чтобы к 10 августа или ранее созданная московским институтом Гамалеи вакцина была одобрена", - говорится в публикации. "Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое с вакциной. Россия будет в этом первой", - приводятся в материале слова Дмитриева. "Для наших ученых главным было защитить людей, а не быть первыми", - добавил он.

В репортаже CNN на эту тему из Москвы, показанном во вторник, отмечалось, что, по словам российских официальных лиц, первыми вакцину получат медицинские работники, а затем уязвимые группы граждан.

Как сообщили в понедельник ТАСС в Москве в пресс-службе Минздрава России, вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, находится на завершающем этапе. Вопрос о государственной регистрации вакцины будет решаться по окончании испытаний, уточнили в министерстве.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая фаза испытаний вакцины продлится до 28 июля. Дмитриев отмечал, что она будет завершена 3 августа.