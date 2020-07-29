СМИ: СБ ООН вывел из-под санкций проект ЮНИСЕФ по поставкам медоборудования в КНДР

СЕУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получил разрешение комитета по санкциям Совета Безопасности (СБ) ООН на поставки в КНДР оборудования, необходимого для проектов организации по борьбе с малярией и туберкулезом. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap.

По его данным, общая стоимость медицинских приборов, которые планируется ввезти в КНДР, составляет около $760 тысяч. Это кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные наборы и так далее. Поставки должны быть осуществлены в течение одного года начиная с 24 июля, указало агентство.

В КНДР на данный момент действуют несколько западных гуманитарных организаций. Осуществляемая ими помощь не запрещена международными санкциями, но любые поставки оборудования в страну требуют исключения из ограничений, введенных ранее Совбезом ООН за ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна.