Прокуратура в Бурятии обязала выплатить медработникам деньги за работу в условиях пандемии

УЛАН-УДЭ, 29 июля. /ТАСС/. Работники скорой медицинской помощи в Закаменском районе Республики Бурятия - четыре водителя и семь фельдшеров - после вмешательства прокуратуры получили стимулирующие выплаты за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

"Стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации <...> медицинским работникам не были произведены. Прокурор района внес представление главному врачу Закаменской центральной районной больницы, по результатам рассмотрения которого работники скорой медицинской помощи получили выплаты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе республиканской прокуратуры ТАСС уточнили, что четыре водителя и семь фельдшеров скорой медицинской помощи центральной районной больницы обратились с жалобами после того, как не получили стимулирующие выплаты за апрель и май, несмотря на то, что выезжали к жителям из числа лиц, контактировавших с заразившимися новым коронавирусом. Общая сумма недополученных этими медработниками выплат составляла 23 тыс. 578 рублей.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, в регионе подтверждено 4 046 случаев заражения новым коронавирусом. За время пандемии 3 314 человек выздоровели, 41 умер.