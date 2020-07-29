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Пандемия COVID-19

Южная Корея обяжет моряков из РФ предоставлять сертификат об отсутствии COVID-19

Порядка 90 случаев заражения коронавирусом выявлено в Южной Корее с июня, власти связывают это с заходами в порты российских судов

СЕУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Республика Корея обяжет экипажи судов, прибывающих из России и ряда других зарубежных стран, предоставлять справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Об этом заявил в среду южнокорейский премьер-министр Чон Се Гюн на совещании правительства по вопросам борьбы с пандемией.

"Моряки из России и некоторых других стран при въезде в Республику Корея должны будут предоставить сертификат об отсутствии у них COVID-19 на основе ПЦР-теста", - цитирует премьера агентство Рёнхап.

В Южной Корее с июня выявлено около 90 случаев заражения коронавирусом, связанных с заходами в порты российских судов. Ранее страна включила Бангладеш, Казахстан, Киргизию, Филиппины и Узбекистан в список государств с высоким риском распространения COVID-19. Их граждане по прибытии в Южную Корею должны предоставлять сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста на коронавирус.

Общее количество инфицированных в стране с начала пандемии составляет 14 251, выздоровевших - 13 069, летальных исходов - 300. В последнее время большая часть новых случаев инфекции приходится на въезжающих в страну из-за рубежа.

Теги
РоссияРеспублика КореяПандемия COVID-19
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