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Пандемия COVID-19

В Хабаровск поступила гуманитарная помощь от Минздрава для борьбы с коронавирусом

Основную часть груза составляют 500 тысяч одноразовых комбинезонов для медперсонала

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией объемом 1,6 тыс. кубометров поступила в Хабаровский край от Минздрава РФ, сообщает в среду пресс-служба правительства края.

"В Хабаровский край доставлено порядка 1,6 тысяч кубометров гуманитарной помощи, которая будет направлена на борьбу с коронавирусом. Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в Хабаровск поступило две партии. Всего ожидается порядка 2 тыс. кубических метров, или 200 тонн груза. Последний борт ожидается в течение этой недели", - говорится в сообщении.

Основную часть груза составляют одноразовые комбинезоны для медперсонала, всего должно прийти 500 тысяч костюмов. Также уже доставили медицинские маски, 50 аппаратов ИВЛ и 58 БИПАП-аппаратов (устройства поддержания давления в дыхательных путях), медикаменты, предназначенные для лечения сопутствующих коронавирусу заболеваний: всего 40 позиций. Также доставили 100 тысяч экспресс-тестов, которые направят в лаборатории края.

Всю помощь распределят по медучреждениям края, перепрофилированным в инфекционные госпитали. Ранее в Хабаровск прибыли две бригады врачей. Сейчас они помогают местным коллегам в лечении пациентов с коронавирусом в районе им. Лазо, Ванино, Советской Гавани, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

Ранее врио губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил о достижении договоренности с Минздравом РФ и мэром Москвы Сергеем Собяниным о поставке в край оборудования и лекарств для заразившихся коронавирусом.

В Хабаровском крае за прошедшие сутки в регионе выявили 101 случай заражения, 115 человек выздоровели и двое умерли. Всего в регионе зарегистрировали 7192 случая заражения. При этом выздоровел 4361 человек, умерли 55.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
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