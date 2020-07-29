В КНДР попросили иностранных дипломатов не покидать Пхеньян из-за карантина

СЕУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Власти КНДР рекомендовали иностранным дипломатам воздержаться от поездок по стране в связи с возможной вспышкой коронавирусной инфекции в городе Кэсон. Об этом говорится в опубликованном в среду в Facebook сообщении российского посольства в Пхеньяне. В публикации отмечается, что 28 июля посольство получило соответствующую ноту протокольного департамента МИД КНДР.

"В связи с угрозой возникновения в городе Кэсон смертельного и разрушительного бедствия, а также в соответствии с переходом от государственной чрезвычайной противоэпидемической системы к чрезвычайной системе высшей категории департамент повторно уведомил пхеньянский дипкорпус о порядке действий, которого следует придерживаться сотрудникам дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в КНДР", - сообщает российское посольство.

Власти народной республики рекомендуют дипломатам не выезжать за пределы Пхеньяна, отказаться от проведения массовых мероприятий, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и не совершать прогулки по городу в компании из более 4-5 лиц, а при выезде в город неукоснительно выполнять требование о ношении масок.

Протокольный департамент выразил надежду на то, что "для обеспечения благополучия народа и безопасности государства сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций будут сознательно следовать упомянутому порядку действий в соответствии с введенным правительством КНДР статусом тревоги особого уровня".

Власти страны 26 июля сообщили, что у нелегально перешедшего границу перебежчика из Южной Кореи наблюдаются симптомы, похожие на заболевание, вызываемое новым коронавирусом. В этой связи в Кэсоне с 24 июля был введен режим строгого карантина. 25 июля председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения данной ситуации. Помимо прочего, он заявил о возможности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения коронавируса.

По официальным данным, в КНДР ранее не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.