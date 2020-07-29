Власти Пермского края надеются на рост турпотока после введения кешбэка за путешествия

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают, что введение кешбэка за покупку туров по России поможет увеличить туристический поток в регион и готовы предложить широкий спектр продуктов для гостей. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве по туризму и молодежной политике края.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 15 млрд рублей.

"Частичная компенсация стоимости туров в настоящих реалиях позволит открыть Пермский край туристам, которые ранее не выбирали его для путешествий, а также реализовать продукты туроператоров края среди большей аудитории. Многие продукты Пермского края еще не стали широко распространены среди туристов России. Очевидно, что туристические продукты от туроператоров находятся в разных ценовых категориях. В Пермском крае есть варианты как недорогих, так и премиальных турпродуктов", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Региональные власти ожидают, что представители турбизнеса воспользуются возможностью показать Пермский край новым туристам или заинтересовать уникальными предложениями постоянных путешественников и готовы оказать поддержку в части реализации идеи туроператоров и продвижения турпродуктов.

Туризм в Пермском крае разделен на несколько секторов: активный оздоровительный и санаторно-курортный, промышленный, гастротуризм и туризм для детей и людей пенсионного возраста. Каждый сектор включает спектр туристических продуктов. Здесь можно отправиться в поход на камни Полюд и Ветлан, Конжаковский камень, сплавиться по Чусовой, Усьве, Вишере, посетить архитектурно-этнографический музей "Хохловка", ландшафтный памятник природы "Каменный город" и "Усьвинские столбы", совершить путешествие на Северный Урал или же оздоровиться в санаториях. Путешествие в Пермский край позволит большинству россиян существенно сэкономить на трансфере, поскольку регион расположен на востоке Европейской части России и близко к центральным регионам страны, сюда можно добраться на самолете, поезде, автомобиле.

Ранее в агентстве сообщали, что работа с местными туроператорами усилена, разработано почти 400 туров. В планах до 2023 года увеличить турпоток на 30% и привлечь в Пермский край 810 тыс. туристов.