Правительство России выделит Забайкалью почти 2 млрд рублей поддержки

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Забайкальский край получит из Резервного фонда правительства РФ 1,88 млрд рублей на компенсацию доходов регионального бюджета, недополученных из-за коронавируса, сообщила в среду пресс-служба краевого кабмина.

"Федеральный кабмин одобрил выделение из Резервного фонда правительства РФ 1,88 млрд рублей в качестве финансовой помощи Забайкальскому краю. Средства направлены в качестве компенсации снижения поступлений доходов регионального бюджета и [для] обеспечения его устойчивости", - говорится в сообщении.

По словам и. о. первого вице-премьера краевого правительства Андрея Кефера, власти региона также рассчитывают получить федеральную помощь осенью. "Между субъектами России будет распределен третий транш помощи в размере 100 миллиардов рублей. Мы проведем всю необходимую работу, чтобы край получил максимально возможную поддержку из Москвы", - цитирует его пресс-служба.

В мае Забайкалье получило на эти же цели в 9,4 раза меньше средств - 200 млн рублей.

Правительство Забайкалья только с июля начало постепенно снимать ограничения для населения и бизнеса, введенные из-за распространения коронавируса. В частности, кинотеатрам и ресторанам разрешили возобновить работу лишь с 29 июля. По последним данным, в крае всего зарегистрировали 4 070 случаев заражения коронавирусом, выписали 3 645 человек, 47 пациентов умерли.