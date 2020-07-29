Адвокат Фургала заявил, что экс-губернатор не имеет претензий к администрации СИЗО

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийств, не имеет претензий к администрации следственного изолятора "Лефортово", где он содержится. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Борис Кожемякин.

"Жалоб и претензий у нашего подзащитного к администрации изолятора нет", - сказал защитник.

По его словам, Фургал получает в СИЗО передачи, его регулярно посещают члены ОНК, "в камере у него есть книги, телевизор, и он следит за информацией". Вместе с тем адвокат отказался комментировать детали уголовного дела, сославшись на данную им следователям подписку о неразглашении.