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Дело в отношении Сергея Фургала

Адвокат Фургала заявил, что экс-губернатор не имеет претензий к администрации СИЗО

По его словам, Фургала регулярно посещают члены ОНК

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийств, не имеет претензий к администрации следственного изолятора "Лефортово", где он содержится. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Борис Кожемякин.

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"Жалоб и претензий у нашего подзащитного к администрации изолятора нет", - сказал защитник.

По его словам, Фургал получает в СИЗО передачи, его регулярно посещают члены ОНК, "в камере у него есть книги, телевизор, и он следит за информацией". Вместе с тем адвокат отказался комментировать детали уголовного дела, сославшись на данную им следователям подписку о неразглашении.

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