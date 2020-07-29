Генконсульство России в Дананге ограничило прием посетителей из-за вспышки коронавируса

ХАНОЙ, 29 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в центральном вьетнамском городе Дананге со среды ограничило прием посетителей в связи с ухудшением местной санитарно-эпидемиологической обстановки из-за новых случаев заражения коронавирусом. Об этом генконсульство сообщило на своей странице в Facebook .

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции в Дананге и введения местными властями жестких карантинных мероприятий, а также невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 29 июля 2020 года ограничивается доступ посетителей в генеральное консульство Российской Федерации в Дананге", - говорится в сообщении дипмиссии. Также отмечается, что до особого уведомления генконсульство будет вести прием только по экстренным, исключительным случаям. "Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер", - пояснили в консульском учреждении.

С конца прошлой недели в Дананге, который является третьим по величине городом Вьетнама, выявлены 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новая вспышка коронавируса произошла после 99 дней отсутствия случаев заболеваний внутри Вьетнама. В самом Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции. Начиная с 00:00 28 июля сроком на две недели полностью прекращено авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщение Дананга с другими городами и населенными пунктами страны.

Первый случай заражения коронавирусом был обнаружен во Вьетнаме 23 января. За минувший период всего заболели 446 человек, 365 из которых уже полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей в настоящее время находится 81 заболевший. На обсервации остаются 16,2 тыс. человек.