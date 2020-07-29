Власти Забайкалья разрешили присутствие гостей на свадебных регистрациях

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, разрешающее проводить свадебные регистрации в присутствии родных и других гостей, что было запрещено с 27 марта, сообщила в среду пресс-служба краевого департамента ЗАГС.

"Теперь молодожены могут приходить в органы ЗАГС не только вдвоем, но и разделить эту радость с родителями, друзьями, гостями. Тем не менее я прошу пожилых людей не пренебрегать масочным режимом и всем нам беречь своих старших родственников", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Ольги Корягиной.

Власти региона с июля начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса для населения и бизнеса. В частности, с середины июля работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи. Во вторник открыться разрешили кинотеатрам, ресторанам и детским садам. При этом власти продлили до конца августа обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и сохранили масочный режим.

По последним данным, в Забайкалье всего зарегистрировано 4 070 случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны 3 645 человек, 47 пациентов умерли.