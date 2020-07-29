У губернатора Чукотки, госпитализированного накануне, коронавирус не подтвердился

ТАСС, 29 июля. Результаты теста на коронавирус у губернатора Чукотки Романа Копина, которого госпитализировали накануне с высокой температурой после контакта с зараженным инфекцией, отрицательные. Об этом глава региона написал на своей странице в "Instagram".

"Результат отрицательный. Большое всем спасибо за поддержку и пожелания. Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход. Скоро вернусь в строй", - написал Копин.

Ранее на своей странице в соцсети губернатор сообщал, что его госпитализировали в Чукотскую окружную больницу с высокой температурой после контакта с зараженным коронавирусом. Медики поставили Копину диагноз "пневмония".