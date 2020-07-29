У губернатора Чукотки, госпитализированного накануне, коронавирус не подтвердился

ТАСС, 29 июля. Результаты теста на коронавирус у губернатора Чукотки Романа Копина, которого госпитализировали накануне с высокой температурой после контакта с зараженным инфекцией, отрицательные. Об этом глава региона написал на своей странице в "Instagram".
"Результат отрицательный. Большое всем спасибо за поддержку и пожелания. Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход. Скоро вернусь в строй", - написал Копин.
Ранее на своей странице в соцсети губернатор сообщал, что его госпитализировали в Чукотскую окружную больницу с высокой температурой после контакта с зараженным коронавирусом. Медики поставили Копину диагноз "пневмония".
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В результате контакта с носителем #Covid19, несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в #ГБУЗЧОБ. ᅠ Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов. ᅠ Напоминаю, что пандемия ещё не закончилась. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах. ᅠ Берегите себя и своих близких! ᅠ #Чукотка #Арктика #НастоящаяАрктика #МирНастоящихЛюдей #ДальнийВосток #ДФО #Chukotka #WorldOfRealPeople #Arctic #RealArctic #FarEastRussia
В настоящий момент Чукотка находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Всего с начала пандемии в округе заразились 152 человека, 146 пациентов выздоровели, один умер.