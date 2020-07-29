В Китае заявили, что 30 случаев COVID-19 в Даляне связаны с рыботорговой компанией

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 30 заразившихся коронавирусом, выявленных за последнюю неделю в Даляне (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), являются сотрудниками компании Kaiyang Shijie, занимающейся торговлей морепродуктами. Об этом в среду на брифинге заявила заместитель главы комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Даляня Чжао Лянь.

"С 22 июля в Даляне было выявлено 52 случая заражения коронавирусом, из них три в тяжелой форме. 30 случаев заражения выявлены среди сотрудников компании Kaiyang Shijie, еще девять - у контактировавших с ними", - сказала она.

Локальная вспышка коронавируса произошла в Даляне на прошлой неделе. 22 июля коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудника местной компании Kaiyang Shijie, занимающейся торговлей морепродуктами. До этого о местных случаях заражения в городе не сообщалось на протяжении 111 дней.

26 июля в Даляне в рамках профилактических мер по сдерживанию локальной вспышки инфекции началась кампания по проверке местного населения на вызываемое новым коронавирусом заболевание. Глава Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ма Сяовэй сообщил, что медики в течение четырех дней протестируют всех жителей этого города с населением около 6 млн человек.