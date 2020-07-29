Дегтярев доложит президенту РФ о срыве сроков строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июля. /ТАСС/. Строительство дамбы на правом берегу реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре, защищающей город от паводков, идет со срывом сроков, сообщил в среду журналистам врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом он планирует доложить руководству страны.

Строительство дамб и других противопаводковых сооружений на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) идет по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил МЧС РФ и аппарату полпредства проверить, как исполняется это поручение.

"Дамбу посмотрели, ситуация очень сложная, а объект на контроле у администрации президента. Местный подрядчик работу завалил, новый подрядчик по первому этапу определен, он уже зашел, и мы ждем активизации работы, я также буду лично контролировать ход строительства. Будем нагонять, буду докладывать и главе государства о состоянии дел со строительством защитных сооружений, и сам в ежедневном режиме контролировать", - сказал Дегтярев во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре, добавив, что еще по двум этапам строительства дамбы требуется перепроектирование нескольких участков.

Комплекс защитных гидротехнических сооружений возле Комсомольска-на-Амуре возводится в три этапа. Первый объект обеспечит защиту поселков имени Менделеева и поселка Победа, микрорайонов Парковый и Парус, второй - защиту центрального округа, третий - правого берега реки Силинки. Второй и третий этапы начали реализовывать три года назад, их должны были сдать в 2019 году, однако контракты с подрядчиком расторгли из-за нарушений и отставаний в выполнении работ. Степень технической готовности составляет 78,4%.

Трутнев во время поездки в Комсомольск-на-Амуре в октябре прошлого года сообщал о намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ для выяснения причин, которые привели к нарушениям при строительстве дамб в городе. Он отмечал, что стоимость работ по строительству этих объектов составила более 10 млрд рублей, при этом в полном объеме работы не выполнены.