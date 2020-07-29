Госпиталь ветеранов в Чите вернется к обычному режиму работы

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края вывело краевой госпиталь для ветеранов войн в Чите из режима моностационара, при котором в учреждение поступали только пациенты с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба министерства.

"Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн и Могойтуйская центральная районная больница прекращают прием пациентов с COVID-19. С сегодняшнего дня здесь приступили к санитарной обработке помещений. После проведения заключительной дезинфекции и 14-дневного карантина персонала медицинские организации вернутся к прежнему режиму работы", - говорится в сообщении.

Госпитализацией заразившихся в регионе продолжают заниматься три медицинские организации: Нерчинская районная больница и городские больницы №1 и №2 в Чите. На стационарном лечении остаются 176 жителей, еще 202 человека - на амбулаторном.

Власти региона с июля начали постепенно снимать ограничения для населения и бизнеса. В частности, с середины июля работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи. Во вторник открыться разрешили кинотеатрам, ресторанам и детским садам. При этом власти продлили до конца августа обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и сохранили масочный режим.

По последним данным, в Забайкалье всего зарегистрировано 4 070 случаев заражения коронавирусом, выписаны 3 645 человек, 47 пациентов умерли.