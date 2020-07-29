В России открылись более половины пляжей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Больше половины - 1 626 из 3 035 - пляжей уже открыты в России, сообщили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На территории Российской Федерации в летний период текущего года в соответствии с реестрами субъектов планируются к эксплуатации 3 035 зон отдыха, где официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах (пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок) для взрослых и детей. Сроки начала работы пляжей зависят от эпидемиологической ситуации и погодных условий в каждом регионе. В целом по Российской Федерации сейчас функционируют 1 626 пляжей в 40 субъектах", - говорится в сообщении.

Из работающих пляжей 1 157, или около 71,2%, получили заключения о соответствии санитарным нормам.

Кроме того, Роспотребнадзор проводит регулярный контроль качества воды. По санитарно-химическим показателям не соответствуют нормативам 11,8% проб, по микробиологическим - 7,6%.

В Крыму и Севастополе микробиологическим нормативам не соответствовали 2,4% проб морской воды, в Красноярском крае - 0,1%.