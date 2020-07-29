В Москве умер адвокат фигуранта дела "Нового величия" Иван Сустин

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения юриста.

"Да, к сожалению, это правда. Вчера коллеги его обнаружили на рабочем месте. Судмедэксперты будут устанавливать причину", - рассказал собеседник агентства. Сустину было 37 лет. Он также был защитником Любови Соболь.

"Умер, по предварительным данным, от инфаркта. Точнее все будет известно по итогам экспертизы", - сообщила ТАСС его жена Татьяна Сустина.