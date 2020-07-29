Минздрав Канады одобрил первый препарат для лечения COVID-19

ОТТАВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Канады одобрило применение препарата "Ремдесивир" при лечении заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19). Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Минздрав Канады разрешил при определенных условиях использовать препарат "Ремдесивир" (торговое название Veklury), выпускаемый компанией Gilead Sciences Canada (канадское представительство американской биофармацевтической компании), для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19, которые страдают пневмонией и нуждаются в дополнительном кислороде, чтобы помочь им дышать", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что это первый препарат, одобренный Минздравом Канады для лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Отмечается, что при его применении есть и определенные ограничения. Так, его разрешено давать только лицам старше 12 лет, если при этом масса их тела превышает 40 кг.

Как сообщалось ранее, по данным Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" позволяет сократить период выздоровления среди пациентов, заразившихся коронавирусом, до четырех дней. В среднем одному человеку требуется пятидневный курс лечения с применением шести ампул лекарства. С учетом того, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, полный курс обойдется в $2 340.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп сообщил, что власти США скупили 90% имевшихся мировых запасов препарата "Ремдесивир".

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании, одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и заболевания, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. Он также проходил испытания для лечения заболевания, вызываемого вирусом Эбола, однако не был признан эффективным средством.