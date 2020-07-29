Германский министр призвала "не ждать чуда" в темпах разработки вакцины от коронавируса

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Разработка вакцины от коронавируса идет полным ходом, но раньше середины следующего года ее ждать не стоит. Об этом заявила в среду в Берлине министр образования и научных исследований ФРГ Анья Карликцек.

"Ученые работают с невиданной скоростью, но при таких сложных проектах всегда возможны шаги в обратном направлении. Нам не стоит ожидать чуда. Нужно, как и прежде, исходить из того, что для широких слоев населения вакцина будет готова самое ранее в середине следующего года", - сказала она.

Карликцек выделила три германских компании, которые уже довольно далеко продвинулись в разработке лекарства - Biontech, Curevac и IDT Biologika. Первые две уже находятся на стадии клинических испытаний, третья приступит к ним на следующей неделе.

Одно дело иметь действующий препарат, совсем другое - "безопасный препарат, который будет отвечать ожиданиям населения", отметила министр.

За все время эпидемии в ФРГ коронавирусом заразились 206 926 человек, умерли 9 128, выздоровели около 195 000. Темпы прироста инфицированных снижались в мае-июне. В последней декаде июля они вновь начали расти.