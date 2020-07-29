В России за сутки выявили 5 475 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 475, общее количество инфицированных достигло 828 990. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост восемь дней не превышает 0,7%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Забайкальском крае (0,2%), Москве (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Липецкой области (0,3%). Новый 671 случай выявлен в Москве, 223 - в Свердловской области, 173 - в Ханты-Мансийском АО, 165 - в Санкт-Петербурге, 159 - в Иркутской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 194 984 человека.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 8 116, всего выписали 620 333 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших достигла 74,8% от общего числа заразившихся. По выздоровлению за сутки выписаны 625 пациентов в Москве, 624 - в Свердловской области, 536 - в Нижегородской области, 459 - в Ямало-Ненецком АО, 311 - в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России на 169 за сутки против 150 днем ранее, всего умерли 13 673. Согласно данным, доля умерших составило 1,65% от всех заразившихся коронавирусом в России. За сутки скончались 23 пациента в Санкт-Петербурге, 13 - в Москве, девять - в Пермском крае, восемь - в Свердловской области, по семь - в Республике Карелия, Новосибирской области и Красноярском крае.