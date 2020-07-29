Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,95

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и находится на отметке 0,95, потеряв за сутки 0,02. В Москве этот показатель также оказался ниже, чем днем ранее, и составляет 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу уже 16 дней подряд.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель удерживается ниже единицы. Это Нижегородская область (0,86), Ханты-Мансийский автономный округ (0,92), Санкт-Петербург (0,93), Свердловская область (0,94), Иркутская область (0,95), Подмосковье и Воронежская область (0,97).

В трех регионах коэффициент выше 1. Помимо Москвы, это Красноярский край (1,04) и Ростовская область (1,09).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.