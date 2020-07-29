На Кубани порядка 20% объектов потребительской сферы нарушают требования по коронавирусу

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где фиксируют рост числа заразившихся коронавирусом, усилили контроль за работой объектов потребительской сферы в период пандемии. В 20% из них выявлены нарушения требований Роспотребнадзора, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам заседания оперативного штаба.

"За сутки сотрудники администраций городов и районов обследовали почти 7 тыс. объектов. Около 20% предприятий допустили нарушения требований. Среди основных: отсутствие одноразовых масок и перчаток у сотрудников торговых объектов и посетителей, а также антисептиков для рук при входе в объекты", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента потребительской сферы региона Романа Куриннова.

Уточняется, что за объектами будет усилен контроль, особое внимание уделяется предприятиям общественного питания, которые в соответствии с постановлением губернатора возобновили работу до 00:00 часов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился усилить контроль за предприятиями, возобновившими работу в условиях пандемии. Так, по данным оперативного штаба, накануне в регионе были зафиксированы 95 новых случаев заражения при том, что еще на позапрошлой неделе ежесуточный прирост не превышал 70 человек. В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС уточняли, что увеличилось количество домашних очагов распространения коронавирусной инфекции, при этом коэффициент распространения в регионе сохраняется на уровне 1, таким же он был по данным на 10 июля.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности, период его действия должен истечь 3 августа.