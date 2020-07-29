На портале "Работа в России" за две недели появились более 60 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. новых рабочих мест появились на портале "Работа в России" за последние две недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в среду.

"Только за последние две недели на портале "Работа в России" опубликовано более новых 60 тыс. рабочих мест. Больше всего новых рабочих мест открылось в Республике Татарстан - 8,4 тыс. позиций, Красноярском крае - 7,1 тыс., Воронежской области - 6,2 тыс., Тюменской области - 6,1 тыс. вакансий, Санкт-Петербурге - 4,2 тыс. вакансий. Рост числа вакансий фиксируется на протяжении восьми недель подряд", - сказала замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что на 21 тыс. выросло число предложений в сфере производства, сегодня оно составляет 461 тыс. рабочих мест. В сфере строительства актуально 175 тыс. различных предложений трудоустройства, прирост составил порядка 8,4 тыс. рабочих мест. В сферах продаж и бытового обслуживания за две недели появилось 5,3 тыс. вакансий, а всего на портале доступно более 68 тыс. подобных рабочих мест.

К настоящему моменту в региональном разрезе, уточнили в Минтруде, больше всего вакансий приходится на Москву - более 85 тыс. позиций, Приморский край - 63 тыс. вакансий, Амурскую область - 55 тыс., Красноярский край - 54 тыс. и Московскую область - 48 тыс. рабочих мест.

"Среди наиболее редких вакансий, представленных на портале "Работа в России", - позиции артиста вокально-инструментального ансамбля, артиста балета, вагонетчика, тренера футбольного клуба, заместителя директора театра, летчика-испытателя, пилота самолета, заместителя мэра, океанолога и резчика алмазов",- добавили в ведомстве.

С начала мая общее количество вакансий выросло более чем на 400 тыс. предложений. В настоящее время на портале "Работа в России" для соискателей доступно более 1,37 млн вакансии.