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Приборы для контроля температуры прилетающих из регионов пассажиров появились в Домодедово

Устройство измеряет температуру в режиме реального времени, а затем передает данные в медицинский пункт аэропорта

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Тепловизоры для контроля температуры прилетающих из регионов пассажиров установили в аэропорту Домодедово, сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"Московский аэропорт Домодедово усилил температурный контроль в зоне прилета внутрироссийских рейсов. Установлены тепловизоры для дистанционной термометрии прилетающих пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что устройство измеряет температуру в режиме реального времени, затем данные передаются в медицинский пункт аэропорта. Показания термометрии в круглосуточном режиме отслеживают дежурные сотрудники.

"В аэропорту действуют усиленные меры для обеспечения санитарной безопасности. На входе в аэровокзал инфракрасными бесконтактными термометрами проверяется температура всех посетителей терминала. Помещения и транспорт обрабатываются средствами дезинфекции", - заключили в пресс-службе.

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