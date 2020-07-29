Приборы для контроля температуры прилетающих из регионов пассажиров появились в Домодедово

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Тепловизоры для контроля температуры прилетающих из регионов пассажиров установили в аэропорту Домодедово, сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"Московский аэропорт Домодедово усилил температурный контроль в зоне прилета внутрироссийских рейсов. Установлены тепловизоры для дистанционной термометрии прилетающих пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что устройство измеряет температуру в режиме реального времени, затем данные передаются в медицинский пункт аэропорта. Показания термометрии в круглосуточном режиме отслеживают дежурные сотрудники.

"В аэропорту действуют усиленные меры для обеспечения санитарной безопасности. На входе в аэровокзал инфракрасными бесконтактными термометрами проверяется температура всех посетителей терминала. Помещения и транспорт обрабатываются средствами дезинфекции", - заключили в пресс-службе.