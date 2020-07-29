Массовое производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Массовое производство вакцины от коронавируса, которую разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", может начаться в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом сообщил в среду один из разработчиков вакцины, заведующий лабораторией "Вектора" Ильназ Иматдинов в интервью телеканалу "Россия-24" .

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"По тем данным, с которыми я знаком, после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы в том числе наладить промышленный выпуск препарата. Если не ошибаюсь, это уже конец этого года либо начало следующего", - сказал он.

Он уточнил, что речь идет о пептидной вакцине, которая не несет в себе биологического агента.

Испытания вакцины

"Вектор" планирует увеличить количество добровольных участников испытаний вакцины от нового коронавируса до 100 человек, сообщил Иматдинов.

"Это плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого пятерым [добровольцам] заведомо вводится вакцина, а другим вводится плацебо, - сказал он. - В дальнейшем количество добровольцев будет расширено до сотни".

По словам ученого, выборки в пять добровольцев на первой стадии клинических испытаний достаточно, для того чтобы оценить безвредность и эффективность препарата. "На текущий момент <…> вакцинный препарат показал полную безопасность", - отметил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. По состоянию на 28 июля, первый из них, по информации пресс-службы ведомства, уже был привит, а второй получит вакцину через 72 часа.