На курортах Кубани зафиксировали резкий рост турпотока

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Резкий рост турпотока фиксируют на курортах Краснодарского края, являющегося основным туристическим регионом России. За прошедшую неделю регион принял 600 тыс. отдыхающих, что превысило половину от всех гостей, посетивших Кубань после возобновления сезона, сообщил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С 1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня, когда сняли режим карантина, в регионе стартовал полноценный курортный сезон. С 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа, с 18 июля начинают работать аквапарки и аттракционы на свежем воздухе.

"Сейчас мы видим резкий скачок по турпотоку, число отдыхающих растет каждый день. Только за прошлую неделю край принял 600 тыс. человек - это больше половины с момента снятия ограничений. Заполняемость черноморских курортов по сравнению с началом июля выросла в два раза, а азовских - почти в три. С начала года Краснодарский край посетили уже 3,1 млн человек, из них более 1,7 млн - турпоток с начала лета", - сказал глава региона.

Он отметил, что в Краснодарском крае в условиях пандемии смогли возобновить работу свыше 4 тыс. средств размещения отдыхающих, открылись более 300 пляжей, возобновилось проведение экскурсии, открылись объекты турпоказа.

Курорты, отели и гостиницы региона не принимали отдыхающих из-за пандемии коронавируса с 28 марта. С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, 21 он был снят, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности, период его действия должен истечь 3 августа.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

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