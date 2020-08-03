Как выбрать и где лучше покупать арбуз: советы Роспотребнадзора

Реализация бахчевых запрещена вдоль автодорог или из необорудованных торговых мест, например, с автомашин или с рук. Нужно помнить, что в таких местах у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, а арбузы и дыни не проходят необходимой санитарной экспертизы, могут впитывать в себя тяжелые металлы.