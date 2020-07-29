Синоптики обещают похолодание и грозы регионам Центральной России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание 30-31 июля на 5-10 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), местами пройдут сильные дожди с грозами и порывами ветра до 20 м/с. Так, в Брянской, Ивановской, Тульской и других областях воздух будет прогреваться до плюс 20-22 градусов, сообщили ТАСС в среду в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе, где еще 29 июля ожидается до плюс 35-36 градусов, с четверга начнется похолодание, пройдут небольшие дожди. "Днем уже будет до плюс 25 градусов, а ночью - около плюс 12-13 градусов", - сказал Гусев.

С плюс 30-32 градусов до 20-23 градусов температура воздуха в четверг и пятницу снизится в Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областях, в Белгородской и Тамбовской - до плюс 25 градусов. В этих регионах 30-31 июля также ожидаются дожди различной интенсивности. "30 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами гроза, при грозе возможны порывы 12-17 м/с, 31 июля местами пройдет кратковременный дождь, температура воздуха днем - до плюс 22 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях в предстоящие двое суток прогнозируется около плюс 19-20 градусов, небольшие дожди.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что изменение погоды связано с прохождением с запада на восток ЦФО холодного атмосферного фронта. Местами вероятны сильные дожди с грозами, град, порывы ветра до 20 м/с, отметили синоптики.