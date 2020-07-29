Эксперт рассказал, сколько длится иммунитет к коронавирусу у переболевших в легкой форме

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Эпидемиологические исследования показывают, что переболевшие коронавирусом в легкой форме получают иммунитет только на несколько месяцев. Об этом заявил в среду заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ильназ Иматдинов в интервью телеканалу "Россия-24" .

Он не согласился с мнением, что к появлению вакцины от коронавируса у населения уже успеет выработаться коллективный иммунитет. "К сожалению, на текущий момент исследования показывают обратную ситуацию: когда люди переболели в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает. Соответственно, не совсем понятно, как скажется вторая волна на данных людях, то есть заболеют они повторно или нет - этот вопрос еще открыт", - сказал он.

Ранее Иматдинов сообщил, что промышленное производство разрабатываемой в "Векторе" пептидной вакцины может начаться в конце 2020-начале 2021 года.