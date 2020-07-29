СМИ: Индия создаст 3 тыс. мобильных приложений вместо запрещенных китайских

ТАСС, 29 июля. Индия готовится запустить более 3 тыс. собственных мобильных приложений вместо запрещенных к использованию на территории страны по соображениям национальной безопасности китайских программ. Об этом в среду сообщает газета The Times of India.

Создание индийских мобильных приложений мирового уровня осуществляется в рамках государственной программы Made in India. В этих целях в стране проводится общенациональный конкурс, на который частные лица и компании уже представили почти 7 тыс. предложений о создании мобильных приложений. 3 тыс. из них готовятся к выпуску, отмечает издание.

Индийские приложения будут использоваться для электронного обучения, игр, в социальных сетях, в работе в офисе и на дому, оздоровительных программах и т.п. Критериями для создания индийских приложений служат простота использования, надежность, безопасность и массовый доступ к ним.

27 июля власти Индии заблокировали 47 китайских мобильных приложений, которые могут поставить под угрозу суверенитет, целостность и безопасность страны. В число приложений, подлежащих запрету, попали "клоны" и различные модификации разработанных в Китае 59 программ, которые в конце июня уже были заблокированы на территории Индии. Введение таких запретов в индийских кругах связывают с эскалацией напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе.

Одновременно в Индии была инициирована проверка 271 китайского мобильного приложения на предмет нарушения ими интересов индийской национальной безопасности и законов об обеспечении конфиденциальности пользователей. В список для проверок включены мобильные приложения китайских компаний Xiaomi, AliExpress, Alibaba, интернет-производителя TencentZili и других.