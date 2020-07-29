Астраханские власти опровергли информацию об обнулении результатов ЕГЭ

АСТРАХАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области опровергли фейковые сообщения, которые распространяются в родительских чатах астраханских школьников, об обнулении результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года из-за нестандартного проведения тестирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки в среду.

"Со вчерашнего дня в мессенджерах передается информация о том, что якобы в нескольких регионах России, в том числе и в Астраханской области, аннулируются результаты Единого госэкзамена. Астраханское министерство образования и науки сообщает, что данная информация является фейковой", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в регионе не зафиксировано серьезных нарушений, которые могли бы повлечь за собой обнуление результатов итоговой аттестации.

"Ни Минпросвещения РФ, ни Рособрнадзор решений об аннулировании результатов ЕГЭ не принимали. Статья, которая распространяется в интернете, не основана на официальных источниках. Кроме того, ведомство, указанное в тексте - Минобрнауки РФ (Министерство высшего образования и науки РФ) - не курирует вопросы организации итоговой аттестации и, как следствие, аннулировать результаты ЕГЭ не может", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что подобные сообщения могли появиться из-за того, что федеральный интернет-портал, где публикуют результаты экзаменов, не справился с наплывом посетителей, и на сайте возникли технические перебои, в связи с чем не все выпускники смогли узнать свою оценку.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. В этом году его сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы, в общей сложности зарегистрировались около 714 тыс. человек.