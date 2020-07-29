РИО и РВИО договорились о совместном выделении грантов на проекты по истории России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество (РВИО) будут выделять совместные гранты на реализацию мероприятий, связанных с популяризацией и изучением российской истории. Соответствующее соглашение подписали в среду председатель РИО Сергей Нарышкин и помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

"Помимо обычного для такого рода рамочных соглашений перечня мероприятий, в которых будем вместе участвовать, мы договорились о совместном грантировании мероприятий, акций и общественных инициатив, начиная со следующего года. Многие вещи находятся на стыке истории и военной истории, поэтому кто-то обращается в Российское историческое общество, кто-то к нам, потому что, к сожалению, большая часть нашей истории - это история войн. У нас будут совместные проекты, на которые мы будем давать общие гранты и вместе контролировать, как эти проекты будут реализовываться <...> Мы не будем проводить искусственную границу между историей и военной историей", - сказал журналистам Мединский.

Он отметил, что организации уже прорабатывают реализацию совместных проектов. "У нас есть общий проект, который мы сейчас обсуждаем - это проект нанесения на карту по всей стране и за рубежом точек, связанных с историей России, мемориальных мест памяти. Когда проект будет завершен, мы вместе его представим", - отметил председатель РВИО.

Председатели двух организаций также обсудили процесс создания памятника императору Александру III, который будет установлен в Гатчине. "Изготовление памятника вышло на финишную прямую, следующий этап - установка и торжественное открытие. О дате открытия памятника мы вас проинформируем", - сообщил председатель РИО Сергей Нарышкин. А Мединский напомнил, что при этом правителе "Россия, как известно, не воевала, но при этом трудно переоценить его вклад в модернизацию армии и флота".

Календарь юбилейных дат

Нарышкин подчеркнул, что еще одним направлением совместной работы станет реализация мероприятий из календаря юбилейных дат.

"Каждый год нашей истории наполнен различными юбилейными датами, связанными с теми или иными событиями нашей истории или историческими личностями. Часто план нашей работы построен вокруг этих дат. Календарь 2021 года не исключение, он наполнен такими датами, и мы, конечно, будем вместе формировать наши планы действий вокруг этих дат и событий. Мы и прежде соединяли наши ресурсы - интеллектуальные, публичные, частично финансовые, но сегодня мы понимаем, что это очень эффективный путь и способ реализации тех или иных проектов отечественной истории, и мы будем делать это с большей интенсивностью", - сказал председатель Российского исторического общества.

В планах совместной работы РИО и РВИО участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию Русского исхода и 100-летию окончания Гражданской войны в Крыму, 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, разработка концепции преподавания учебного курса "История России", реализация интернет-проектов, посвященных сохранению исторической правды и популяризации истории России (МестоПамяти.РФ, ОбразыВойны.РФ) и другие мероприятия.